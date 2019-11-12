Романа Полански снова обвинили в изнасиловании

Картина J'accuse ("Я обвиняю") Романа Полански выходит в мировой прокат, сопровождаемая новыми обвинениями режиссера в сексуальном насилии.

Французская актриса и фотограф Валентин Монье обвинила Полански в изнасиловании, которое, по ее словам, произошло 44 года назад на отдыхе в Швейцарии. На тот момент ей было 18 лет.

По ее словам, рассказать общественности об инциденте ей мешал страх физической расправы.

Шлейф сексуальных скандалов следуют за оскароносным режиссером, отмеченным множеством престижных наград, на протяжении 40 лет.

Самый громкий из них разразился в 1977 году в США. Полански в рамках сделки со следствием признал себя виновным в сексуальной связи с 13-летней девочкой.

Но из-за угрозы реального срока режиссер бежал в Великобританию, а затем во избежание экстрадиции — во Францию.

В одном из интервью, говоря о своей последней картине, рассказывающей об одном из самых громких дел в истории французского правосудия — деле Дрейфуса, Полански сравнивал несправедливое преследование капитана французской спецслужбы Альфреда Дрейфуса с собственными отношениями с американским правосудием.

Лента "Я обвиняю" на 76-ом Венецианском фестивале получила сразу 4 премии, одна из которых от жюри. В то же время председатель жюри Лукресия Мартель была рада, что режиссер не присутствовал на церемонии.

Я не отделяю человека от его работы. Мне кажется, что в работе интересно то, что вкладывает в нее человек. И я думаю, как и многие другие, что присутствие Полански, учитывая то, что мы знаем о его прошлом, заставило бы меня испытывать чувство неловкости Лукресия Мартель председатель жюри 76-го Венецианского кинофестиваля

Прославленный режиссер категорически отрицает все обвинения и называет ситуацию вокруг него травлей, что подтвердила его жена актриса Эмманюэль Сенье.

Что касается Романа, мне трудно говорить за него, все, что я могу сказать, — это ощущение травли. Я думаю, это можно понять, достаточно просто посмотреть на его жизнь Эмманюэль Сенье актриса, жена Романа Полански

Название фильма "Я обвиняю" (J'accuse) отсылает к открытому письму французского писателя Эмиля Золя в газете "Аврора", адресованного президенту Франции Феликсу Фору. В нем писатель обвинял французское правительство в проявлении антисемитизма и противозаконном заключении в тюрьму Альфреда Дрейфуса.

Золя указывал на предвзятость военного суда и на отсутствие серьёзных улик. Писателя обвинили в клевете. Чтобы избежать тюрьмы, он был вынужден бежать в Англию.

Картина J'accuse в российском прокате выйдет под названием "Офицер и шпион" 13 января.