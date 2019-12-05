В ожидании "1917"

"1917" - один из самых ожидаемых фильмов года о Первой мировой войне режиссера Сэма Мендеса. В исторической картине рассказывается о двух молодых британских солдатах-новобранцах, выполняющих на вражеской территории опасное задание, от которого зависят жизни почти двух тысяч бойцов.

Мировая премьера фильма состоялась в Лондоне. Режиссер Сэм Мендес, известный зрителям по фильмам "Красота по-американски", а также двум частям "бондианы" "Координаты "Скайфолл" и "Спектр", рассказал, что на съемки этой картины его вдохновила история его деда.

Сэм Мендес, режиссер: "Он воевал с 1916 по 1918 год и был очень молод. На протяжении многих лет он ничего не рассказывал. Но однажды решил поведать обо всем своим внукам. Его истории были очень трогательными. Этот фильм - это стремление запечатлеть его дух. Мой дедушка вдохновил этот фильм, но он не о нем".

Мендес, который также был соавтором картины, остановился на идее съемок словно одним непрерывным кадром, чтобы погрузить зрителя в происходящее и усилить напряженность.

Сэм Мендес, режиссер: _"Знаете, когда, вы снимаете какой-то восьмиминутный отрезок, и семь минут все идет просто волшебно, а потом вдруг у кого-то падает техника или оператор спотыкается, приходится начинать все с начала. И ничего из этих волшебных семи минут нельзя использовать. В такие моменты я тысячу раз думал: "Ну, зачем я это делаю?

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Это самая глупая из всех моих идей". Но потом, когда у вас получается дубль, и вы чувствуете ту невероятную радость и энергию, которая исходит от этого, вы тут же обо всем забываете и не можете дождаться момента, когда сможете сделать это снова. Так что это был очень необычный проект. Это были качели между надеждой и отчаянием".

Фильм "1917" выйдет на экраны мировых кинотеатров в конце января будущего года.