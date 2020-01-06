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Италия

Возвращенное детство Альвина

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  Анна Добровская 
Возвращенное детство Альвина
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Euronews
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Сегодня его счастливые фото в инстаграме собирают тысячи лайков. Одиннадцатилетний албанский мальчик Альвин Бериш – не модный блогер, нет. Он просто ребенок, у которого снова появилось детство. Еще два месяца назад Альвин и не думал, что сможет вернуться домой в Италию.

Пять лет назад жизнь мальчика кардинально изменилась. Его мать приняла ислам, бросила семью и уехала в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам группировки "Исламское государство".

Альвина она забрала с собой. Отец об этих планах планах ничего не знал. Потрясённый известием, он решил отправиться в Сирию на поиски сына. "Тогда все мои мысли были только об Альвине, - рассказывает он, - Меня больше ничего не интересовало. Я хотел только одного: найти его. Конечно, я понимал, насколько рискованна эта поездка. Но что мне оставалось делать? Мать забрала его 17 декабря, а я смог добраться до Сирии только 1-го января. Целую неделю я искал их, но все было без толку. А потом меня поймали игиловцы".

По счастливой случайность Африму удалось сбежать из плена. Его тюремщик, боевик ИГИЛ, оказался выходцем из Албании и согласился выпустить его за вознаграждение в 500 евро. Перенесённые злоключения не остановили отца. Почти пять лет он безуспешно, но упорно продолжал поиски сына, пока однажды не получил это письмо. "Я люблю тебя, папа, и скучаю по тебе", - писал Альвин. Письмо было послано из лагеря беженцев в Сирии. Там отец и нашёл сына.

"Я люблю тебя и скучаю по тебе. Твой сын Альвин"
Письмо Альвина отцу"Я люблю тебя и скучаю по тебе. Твой сын Альвин"

Мать Альвина погибла прошлой весной в сражнении за Багуз, последний оплот ИГ в Сирии. Мальчик остался один и попал в лагерь для беженцев Аль-Холь на северо-востоке страны, где живут свыше 70 тысяч человек. История Альвина создала прецендент - ведь детей увезенных, как и он, из Европы в Сирию, там очень много. И теперь появилась надежда, что других детей тоже смогут найти родители.

"Правительства некоторых стран уже начали вести переговоры о репатриации детей. Но вы же понимаете, насколько это сложный процесс, - говорит Томаса Делла Лонга, пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста, - Быстро ничего не решается. Скорее всего, эта процедура займет много времени, так как ближневосточный контекст крайне изменчив. Но главное – правительства понимают, что они могут вывезти детей при посредничестве Красного Креста".

Альвин даже и не подозревает, что его история может иметь какое-то политическое значение. Он просто живет, пытаясь сполна насладиться предоставленным ему шансом вновь вернуться в украденное было детство.

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A post shared by Alvin Berisha (@alvin_afrimm_berisha) on

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