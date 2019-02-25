Впервые премию World Press Photo может получить женщина: история её фото

Йорладис находилась на поздней стадии беременности, когда объектив фотографа Каталины Мартен-Чико увековечил её образ: этот кадр был отобран жюри ежегодной престижной премии World Press Photo. Фотожурналистка встретила девушку в одном из лагерей бывших повстанцев ФАРК в джунглях колумбийской провинции Гуавьяре. Изображение, которое, по мнению автора, говорит о «возрождении» героев этого кадра около года спустя после того, как боевики ФАРК сложили оружие.

Эта фотография, результат десяти лет беспрерывной работы и поисков, стала своего рода рекордом в мире фотожурналистики: Мартен-Чико - первая женщина-фотограф, добившаяся номинации на престижную премию фоторабот World Press Photo. «Несмотря на то, что [в этой области] нас мало замечают, мы, женщины, всё же говорим своё слово!», - говорит Мартен-Чико в интервью Euronews.

Как рассказала фотограф, беременность Йорладис не была случайностью. Она намеренно поставила себе задачу найти эту молодую женщину, поскольку уже однажды встречалась с ней в 2017 году во время своей первой поездки в джунгли Колумбии и зону, где партизаны ФАРК оставались, пока правительство вело вело переговоры о перемирии. Все они всё ещё носили форму и ходили с оружием наперевес, поясняет фотограф.

«Тогда я впервые увидела Йорладис, она не была беременна, у нее не было детей, и я сделала несколько снимков», - рассказывает она.

Девять месяцев спустя Мартен-Чико вернулась в район расположения лагеря и обнаружила совершенно иной пейзаж. Бывшие партизаны больше не носили форму цвета хаки, не было контрольно-пропускных пунктов, а половина бывших партизан осталась жить здесь со своими семьями. В этом новом мире без сражений за дело ФАРК Йорладис делала первые шаги к новой жизни.

«Я поняла, что означала для неё эта беременность после многолетнего запрета на материнство и всех тех жертв, которые она должна была принести ради дела партизанской борьбы».

Несмотря на противозачаточные инъекции, которые в отряде ФАРК делала девушкам медсестра, эта беременность стала уже шестой для Йорладис: во всех предыдущих случаях она вынуждена была делать аборт. Правила ФАРК ясно гласили: «Мы принимаем женщин, но не беременных и детей».

«Йорладис далеко не единственная из женщин, которые, забеременев, вынуждены были сделать аборт, - рассказывает Мартен-Чико. - Не будем забывать, что на следующий день ты должна взвалить на плечи 50-килограммовый рюкзак и пройти 8 часов через джунгли, чтобы сменить лагерь, независимо от того, сделан тебе аборт или нет».

«Другие женщины смогли доносить ребёнка и родить в джунглях, но условием при этом, в конце концов, был опять же отказ от детей», - добавляет она.

Фотографии Йорладис и других людей из лагеря ФАРК вошли в альбом Мартен-Чико под названием Reborn ("Перерождение)", размещённый на её веб-сайте. «Это история детей, которые всё же появились на свет вопреки обстоятельствам, но, прежде всего, это история отцов и матерей, которые живут сегодня в возрождённом мире, - говорит Мартен-Чико, - Когда они попали в ФАРК, то были ещё детьми: им было по 11, 12, 13 лет...»

Йорладис - одна из тех, кто в возрасте 12 лет разорвал отношения «со своей роднёй, со всем, что принято называть "обществом": с людьми, с деньгами, с понятием работы»... И вот теперь они возвращаются к обычной жизни, впервые сталкиваясь в такими понятиями, как поход за покупками в магазин, поясняет фотограф.

«Эти дети перемирия бросают оружие и снова завязывают семейные отношения, которых они ранее были лишены, так как сначала сами были детьми. А сегодня они заново учатся жить в обществе», - говорит Каталина Мартен-Чико.

В день, когда фотожурналистка обнаружила своё имя среди финалистов World Press Photo, она общалась с Йорладис. «Это замечательный посыл, потому что два месяца назад я лишилась контакта на работу», - радуется Мартен-Чико. Её собственному ребёнку, чей отец работает на плантации сахарного тростника, скоро исполнится год.

«Боже мой, и этот живот увидят все!», - воскликнула бывшая партизанка ФАРК, поздравив Мартен-Чико с номинацией World Press Photo, которая, как надеется фотограф, даст ей необходимый импульс для продолжения профессиональной деятельности в момент, когда сводить концы с концами становится особенно тяжело.