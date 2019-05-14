В берлинском парке появились зоны для торговли наркотиками

В берлинском парке Герлитцер попытались решить проблему оборота наркотиков, выделив для наркоторговцев специальные зоны. Узкие прямоугольные полоски земли, на которых теперь можно торговать наркотиками, пометили розовыми линиями.

По словам управляющего парком и автора идеи Ченгиза Демирчи, инициатива должна помочь находящимся в парке людям спокойно насладиться отдыхом. "Мы просто хотим, чтобы людей не беспокоили и не предлагали им наркотики на каждом шагу", - сказал он.

Инициатива Демирчи подверглась критике со стороны местной администрации и некоторых политиков, которые назвали ее "организацией оборота наркотиков". "Розовые пометки - слабая попытка борьбы с этим явлением", - сказала Euronews пресс-секретарь администрации района Фридрихсхайн-Кройцберг Сара Люманн, отметив, что за борьбу с дилерами отвечает полиция.

В Белине остро стоит проблема оборота наркотиков, а парк Герлитцер считается одним из самых "злачных" мест в городе. До 2016 г. местная полиция вела политику "нулевой терпимости", устраивая постоянные облавы на дилеров, но решить проблему и облагородить парк не удалось.

После неудачной попытки полицейского вмешательства администрация парка приняла ряд мер, чтобы привлечь посетителей, и новые зоны - часть этих нововведений.

Для бывшего наркоторговца, который пожелал остаться анонимным, розовые прямоугольники - простая попытка привлечь внимание прессы. Будучи мигрантом без разрешения на работу, два года назад он занимался продажей наркотиков в парке Герлитцер. "Никто из нас не станет продавать наркотики по доброй воле", - сказал он. По его мнению, для решения проблемы, нужны более радикальные меры.