Скопье готов легализовать использование каннабиса

Власти Республики Северная Македония готовы расширить возможности легального употребления марихуаны. На этом предприятии выращивается каннабис в промышленных масштабах, первичное финансирование обеспечили польские и немецкие инвесторы.

Из Скопье передает журналист Euronews Борян Йовановский: "Марихуана и её производные были исключены ООН из списка наиболее опасных наркотиков чуть меньше месяца назад. Это предприятие расположено на окраине столицы страны, и тут с нетерпением ожидают легализации расширения использования каннабиса".

Златко Кесковски, управляющий фабрики по выращиванию марихуаны, полагает, что " изменения в законодательстве, работа над которыми ведется на настоящий момент вот уже почти два года, дадут нам возможность нашу продукцию отправлять на экспорт".

Каннабис употребляется и в медицинских целях, входя в ряд лекарственных препаратов, он также может быть в определенных обстоятельствах и аксессуаром для досуга. Именно этот фактор, по мнению властей Республики Северная Македония, может способствовать увеличению количества туристов и росту экономики.

По словам Венко Филипче, министра здравоохранения Республики Северная Македония, "в законодательстве грядут большие изменения. И, разумеется, важно, что теперь каннабис получит статус товара, который можно экспортировать".

Предполагается, что окончательному принятию закона будет предшествовать широкий диалог в обществе с участием всех заинтересованных сторон, дискуссия начнется сразу после новогодних праздников.