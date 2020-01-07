Япония выдала ордер на арест супруги Карлоса Гона

После скандального побега из Японии Карлоса Гона власти этой страны выдали ордер на арест его супруги. Как сообщили в прокуратуре, Кароль Гон обвиняется в даче ложных показаний, а главное - в том, что именно она организовала побег своего мужа.

Бывший глава франко-японского альянса Renault-Nissan-Mitsubishi в ноябре 2018 года был помещен под домашний арест в Токио за неуплату налогов. Однако под Новый год стало известно, что Гон сбежал и объявился в Ливане.

Как ему это удалось сделать, достоверно неизвестно. Некоторые СМИ с самого начала выдвинули версию, что побег устроила его супруга. Однако сам Гон это отрицает.

Япония объявила Карлоса Гона в международный розыск по линии Интерпола. Впрочем, сам бизнесмен не особо скрывается. Где находится его вилла в Бейруте, известно. Главный вопрос: захотят ли власти Ливана выдать Карлоса Гона? Согласно местным СМИ, это маловероятно. Однако и свободно выезжать за границу он, по всей видимости, теперь тоже не сможет из-за международного ордера на арест.