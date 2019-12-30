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Австралия готовится к Кубку ATP

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  Сергей Щербаков 
Австралия готовится к Кубку ATP
Авторское право
AP
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Австралия активно готовится к Кубку ATP - дебютный командный турнир откроется 3 января с участием звезд мировой величины. Команду Испании представляет Рафаэль Надаль вместе с Фелисиано Лопесом и Пабло Карреньо Бустой.

Как отмечают эксперты, для Надаля Кубок ATP станет отличной разминкой перед открытым чемпионатом Австралии, на котором испанец планирует взять реванш над Новаком Джоковичем. Примечательно, что серб также принимает участие в командном турнире ATP. Вот, что он заявил по прибытии в Брисбен:

"Я думаю, что это очень здорово, что появляются новые турниры - это важно для тенниса. Я могу без преувеличения сказать: Австралия действительно любит большой теннис. Поэтому это хорошее место для дебютного кубка".

Командный турнир ATP пройдет с 3 по 12 января в трех австралийских городах: Брисбене, Перте и Сиднее. Призовой фонд соревнований – $15 млн.

Российскую сборную на турнире представят Даниил Медведев и Карен Хачанов. Россия попала в группу D вместе с командами Италии, США и Норвегии.

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