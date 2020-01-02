Австралийских пожарных поддержат подачей

Кто сколько может: ведущие австралийские теннисисты поддержали благотворительную инициативу Ника Кирьоса, который пообещал отчислять жертвам пожаров по 200 долларов за каждую подачу навылет на соревнованиях в Австралии.

Вслед за Кирьосом первая ракетка страны Алекс Де Минор пообещал отчислять по 250 долларов за эйс. В игру вступил и третий номер сборной Австралии Джон Миллман, он оценил свой эйс в 100 долларов.

Австралия с середины октября борется со смертоносными пожарами, пока проигрывая в схватке с огнем. "То, что у нас происходит, очень трагично, - заявил Ник Кирьос. - Беда коснулась и моего родного города. Над Канберрой навис дым, самый токсичный в мире. Нам всем трудно. Уверен, что ребята-спортсмены будут счастливы помочь".

В декабре из-за критического загрязнения воздуха в Австралии отменили матч крикетной лиги, организаторы январских теннисных турниров заявили, что при составлении календаря игр будут консультироваться с медиками. Спортсмены адресуют пожертвования пожарным службам, спасателям, а также тем, кого огонь лишил жилья и имущества.