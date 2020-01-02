Крикетные биты из австралийской ивы

Шаши Сампрати - производитель бит для игры в крикет, одного из самых популярных видов спорта в Австралии.

Несколько лет назад Сампрати откликнулся на призыв бывшего игрока в крикет Иэна Каллена расширить производство крикетного инвентаря в стране. Он прошел обучение и получил сертификат.

Все биты Сампрати изготавливаются из местной древесины, из выращенных в Австралии ив.

Биты, которые мы производим используют местные игроки, но это не основное мое занятие, не главный мой бизнес. Мы производим их благодаря самоокупаемости, стараемся помогать нашей общине. Шаши Сампрати производитель бит для игры в крикет

Сампрати любит крикет крикет с детства. Он приехал в Канберру из Индии, где игра также весьма популярна. Когда-то ему и его друзьям не хватало инвентаря, поэтому иногда Сампрати просто дарит свои биты канберрским клубам.

Его мастерство изготовителя стало известно далеко за пределами города. Битами Сампрати играют в Пакистане, его родной Индии и, конечно, в Австралии.