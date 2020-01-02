Крикетные биты из австралийской ивы

Шаши Сампрати - производитель бит для игры в крикет, одного из самых популярных видов спорта в Австралии.
Несколько лет назад Сампрати откликнулся на призыв бывшего игрока в крикет Иэна Каллена расширить производство крикетного инвентаря в стране. Он прошел обучение и получил сертификат.
Все биты Сампрати изготавливаются из местной древесины, из выращенных в Австралии ив.
Сампрати любит крикет крикет с детства. Он приехал в Канберру из Индии, где игра также весьма популярна. Когда-то ему и его друзьям не хватало инвентаря, поэтому иногда Сампрати просто дарит свои биты канберрским клубам.
Его мастерство изготовителя стало известно далеко за пределами города. Битами Сампрати играют в Пакистане, его родной Индии и, конечно, в Австралии.