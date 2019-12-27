Шведский футболист Златан Ибрагимович возвращается в "Милан". Как сообщил официальный сайт клуба, 38-летний форвард подписал контракт на довольно короткий срок - до июня будущего года - с возможностью его продления еще на один сезон. За этот период нападающему заплатят от 3 до 4, 5 млн евро.

Футболист прибудет в Милан 2 января для прохождения медосмотра, после чего приступит к тренировкам. Ранее Ибрагимович выступал за эту команду с 2010 по 2012 годы, забив в 85 матчах 56 голов и выиграв чемпионат страны. В ноябре швед покинул американский "Лос-Анджелес Гэлакси", в котором провел два года. А ранее форвард играл за "Аякс", "Ювентус", "Барселону", "Интер", ПСЖ, и "Манчестер Юнайтед".

Златан возвращается в "Милан" на фоне череды неудач "россонери". После его ухода они ни разу не смогли завоевать чемпионский титул. Сейчас клуб занимает 11 место в серии А.