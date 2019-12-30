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Россия

Россия и Иран грозят скорой "кончиной" СВПД

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  Андрей Позняков 
Рабочие на тяжеловодном ядерном реакторе в Араке
Рабочие на тяжеловодном ядерном реакторе в Араке -
Авторское право
Atomic Energy Organization of Iran via AP
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Россия и Иран заявляют об угрозе окончательного срыва соглашения об иранской ядерной программе. С такими заявлениями по итогам переговоров выступили главы МИД двух стран Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров. Ответственность за судьбу Совместного всеобъемлющего плана действий министры возлагают на США и Евросоюз. Они же, по словам Лаврова, могут спасти соглашение:

«Либо США, да и Евросоюз, возвращаются к полному выполнению своих обязательств по СВПД, и тогда Иран, как Иран неоднократно говорил, восстанавливает соблюдение тех обязательств, которые он взял на себя исключительно в добровольном порядке... Наверное, это будет идеальным выходом из нынешней ситуации. Либо, если наши западные партнеры не готовы подтвердить таким образом свое уважение к международному праву и достигаемым договоренностям, тогда, наверное, СВПД нужно признать почившим в бозе, более не существующим. И тогда никакие обязательства не будут никого связывать».

Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в 2015-м. Он предусматривает отмену санкций против Ирана в обмен на отказ Исламской республики от обогащения урана. Спустя три года США объявили о выходе из соглашения и о возобновлении санкций. Тегеран в ответ начал «частичный отказ от своих обязательств»: речь идёт об официальной активизации работ по обогащению урана.

О намерении сохранить СВПД заявляли в ЕС, обещая Тегерану экономическую поддержку. Глава МИД Исламской республики Мохаммад Джавад Зариф сетует, что не увидел ничего, кроме громких заявлений:

«Что касается позиции европейских стран по СВПД, они поддерживают его с политической точки зрения, но на практике не предпринимают ничего для противодействия санкциям США и выполнения своих обязательств. Россия и Иран разделяют мнение, что европейцы должны выполнить свои обязательства в рамках СВПД. Мы проинформировали европейских коллег о нашей позиции во время заседания совместной комиссии в Европе».

Защитники СВПД называют соглашение реальной возможностью удержать Иран от создания ядерного оружия. Критики «ядерной сделки», в том числе президент США Дональд Трамп, настаивают, что она лишь помогает Исламской республике восстановить экономический потенциал для развития военных технологий и не препятствует созданию ядерной бомбы.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков

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