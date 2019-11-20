Иран обвиняет США

Протесты в Иране - результат заговора с участием региональных игроков, а также Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил в среду на заседании кабинета министров президент Ирана Хасан Рухани.

Однако, по его словам, "в ходе беспорядков иранский народ одержал полную победу". Тем временем, Amnesty International соообщает о гибели по меньшей мере 106 человек по всей Исламской Республике. Власти называют эти данные сфабрикованными.

Протестующие были организованы, вооружены и точно следовали схеме, разработанной отсталыми государствами региона, а также сионистами и американцами. Я считаю это еще одной большой победой для иранской нации. Хасан Рухани Президент Ирана

Протесты вспыхнули в ночь на субботу из-за резкого повышения цен на бензин на фоне сложной экономической ситуации в стране. В то же время правительство перекрыло населению доступ в интернет. Официальных данных об арестованных, раненых и погибших до сих пор не поступало.