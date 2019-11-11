ЕС "озабочен" ядерной деятельностью Ирана

Главы МИД Франции, Германии, Великобритании и Верховный представитель ЕС по внешней политике выразили в понедельник "серьезную озабоченность" в связи с возобновлением Тегераном обогащения урана в Фордо. Стороны намерены в ближайшее время созвать встречу по Совместному всеобъемлющему плану действий, заявили в Брюсселе. Здесь призвали Тегеран "воздерждаться" от любых шагов, противоречащих положениям достигнутой в апреле 2015 года ядерной сделки.

"Мы хотим сохранить СВПД, но Иран должен, наконец, вернуться к своим обязательствам и уважать их, - заявил в Брюсселе Хайко Маас, министр иностранных дел Германии. - В противном случае мы готовы использовать все механизмы, включенные в соглашение."

В понедельник МАГАТЭ подтвердило, что 6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, предусмотренных сделкой.

"Позвольте мне подчеркнуть, что сегодня здесь царила полная приверженность соглашению, которое по-прежнему имеет решающее значение для нашей ядерной безопасности, - заявила в свою очередь Федерика Могерини. - Даже если его все труднее сохранять, мы будем продолжать усилия по полному осуществлению соглашения".

Будущее СВПД оказалось под вопросом после одностороннего выхода из него США в мае 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.