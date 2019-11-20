МАГАТЭ вновь обсуждает Иран

Иран вновь в центре внимания МАГАТЭ. На очередном ежеквартальном заседании в Вене Совет управляющих агентства обсудит ситуацию вокруг "ядерной программы" Исламской Ресбулики: как ее технические детали, так и последние политические решения Тегерана. В частности, речь пойдет о превышении допустимых запасов тяжелой воды и возобновлении обогащения урана на ядерном объекте Фордо.

Сегодня многие эксперты все с большей уверенностью указывают на готовность Ирана создать атомную бомбу, на наличие у страны необходимых научных ресурсов и реальной практической возможности.

"Иранская наука очень быстро развивается. В области ядерных исследований охвачены практически все аспекты атомной энергетики. Если вы способны обогащать уран вообще, вы способны его обогащать до очень высокого 90-процентного содержания изотопа U-235. А, следовательно, и обзавестись ядерным оружием", - заявляет бывший заместитель директора МАГАТЭ Пьер Гольдшмидт.

Тегеран постепенно отказывается от выполнения своих обязательств в рамках сделки, заключенной с крупнейшими мировыми державами в 2015 году, после того, как США вышли из нее в одностороннем порядке в мае 2018-го.

"Европейцы оказались в непростой ситуации. Они пытаются спасти соглашение. Но в действительности ЕС может сделать не так много. Единственное, что ему по силам - и Маркон очень старается добиться поставленной цели - убедить США и Иран, что вести переговоры, хотя бы начать их - в интересах обеих стран", - продолжает Гольдшмидт.

От открытого вооруженного конфликта не выиграет никто, уверены наблюдатели

"Необходимо найти политическое решение. Не думаю, что у ядерной проблемы оно вообще может быть военным", - считает Мохаммад-Реза Джалили, профессор Женевского института международных отношений и развития.

Большинство экспертов сходятся во мнении: альтернатив Совместному всеобъемлющему плану действий нет.