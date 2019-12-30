"Ичи Бан" - победитель регаты "Сидней-Хобарт"

Яхта "Ичи Бан" выиграла зачет с гандикапом юбилейной 75-й гонки "Сидней-Хобарт", одной из самых престижных и сложных в мире. "Ичи Бан" пересекла финишную черту с результатом в 2 дня, 6 часов, 18 минут и 5 секунд, завершив регату на 12 часов позже абсолютного победителя яхты "Команчи".

Для Мэтта Аллена, шкипера и владельца "Ичи Бана" это была "тактическая гонка" и результат во многом зависел от погодных условий." Ичи Бан" справилась с переменчивым ветром лучше, чем соперники и выиграла зачет с гандикапом во второй раз.

Яхта "Ичи бан" была спущена на воду в 2017-м году и ее название переводится с японского как "№1".

Гонка "Сидней-Хобарт" - одно из самых зрелищных событий в мире парусного спорта и включена в список главных достопримечательностей Австралии.