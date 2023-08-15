"Матильды" хотят в финал

В среду станет известен второй участник финала женского чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче играют хозяйки турнира австралийки против команды Англии. Первыми в финал вышли испанки, обыграв во вторник сборную Швеции.

В среду в Сиднее сборные Австралии и Англии встретятся в полуфинале женского чемпионата мира по футболу.

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Хозяйки турнира продолжают борьбу за кубок после драматичной победы над Францией в серии пенальти в четвертьфинале.

Ожидается, что на поле стадиона "Австралия" вернётся, залечив травму, звезда австралийской сборной и её лучший бомбардир Саманта Керр.

Но действующие чемпионки Европы команда Англии - непростой соперник.

Англичанки хотят повторить триумф мужской сборной 1966 года. Под руководством Сарины Вигман они надежно играют в обороне и именно их считают фаворитками.

Корреспондент Euronews Сэм Ашу побывал на тренировке "Матильд" в Сиднее:

"Какой это турнир для Австралии! После невероятной победы над Францией в четвертьфинале в Брисбене команда хозяек турнира, тренирующаяся сейчас у меня за спиной, вернулась в Сидней. В Австралии Кубок мира сегодня невероятно популярен. Страна не видела ничего подобного с Олимпийских игр 2000 года .

"Матильды" верят, что смогут одолеть Англию и выйти в финал женского чемпионата мира.