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"Матильды" хотят в финал

Лучший бомбардир "Матильд" Саманта Керр (третья слева) выйдет на поле против сборной Англии
Лучший бомбардир "Матильд" Саманта Керр (третья слева) выйдет на поле против сборной Англии Авторское право Darren England/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Михаил Саленков
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В среду станет известен второй участник финала женского чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче играют хозяйки турнира австралийки против команды Англии. Первыми в финал вышли испанки, обыграв во вторник сборную Швеции.

В среду в Сиднее сборные Австралии и Англии встретятся в полуфинале женского чемпионата мира по футболу.

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Хозяйки турнира продолжают борьбу за кубок после драматичной победы над Францией в серии пенальти в четвертьфинале.

Ожидается, что на поле стадиона "Австралия" вернётся, залечив травму, звезда австралийской сборной и её лучший бомбардир Саманта Керр.

Но действующие чемпионки Европы команда Англии - непростой соперник.

Англичанки хотят повторить триумф мужской сборной 1966 года. Под руководством Сарины Вигман они надежно играют в обороне и именно их считают фаворитками.

Корреспондент Euronews Сэм Ашу побывал на тренировке "Матильд" в Сиднее:

"Какой это турнир для Австралии! После невероятной победы над Францией в четвертьфинале в Брисбене команда хозяек турнира, тренирующаяся сейчас у меня за спиной, вернулась в Сидней. В Австралии Кубок мира сегодня невероятно популярен. Страна не видела ничего подобного с Олимпийских игр 2000 года .

"Матильды" верят, что смогут одолеть Англию и выйти в финал женского чемпионата мира.

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