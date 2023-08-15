Испания - в финале женского чемпионата мира по футболу

Испанки обыграли в полуфинале шведок со счётом 2:1.

В Окленде определился первый финалист Чемпионата мира по футболу среди женщин: им впервые стала Испания.

РЕКЛАМА

Испанская сборная обыграла команду Швеции в матче, который в СМИ уже назвали "драматическим" и даже "безумным": пик схватки и серия голов пришлись на самые последние минуты. На 81-й Сальма Паральюэло забила первый мяч.

Шведка Ребека Бломквист ответила через семь минут и сразу после этого Ольга Кармона обеспечила своей команде второе очко. 2:1 – итоговый счёт встречи. Наш корреспондент Сэм Эшу следил за турниром и за реакцией болельщиков. "Сейчас здесь не так многолюдно, а чуть раньше было море красного и желтого, - комментирует он с фестиваля болельщиков в Сиднее. - Испанским болельщикам не придется далеко ехать, финал пройдет на стадионе "Австралия" всего в 20 минутах езды. Сборная Испании показала настоящую игру. Команда Хорхе Вильды - в пику критикам впервые в своей истории вышла в финал женского чемпионата мира по футболу".

До этого чемпионата мира женская сборная Испании по футболу не поднималась выше четвёртого места.