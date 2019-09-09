Забастовка пилотов British Airways

Авиакомпания British Airways отменила почти все рейсы — около 1700 — из-за забастовки пилотов, которая началась в ночь на понедельник, продлится двое суток и затронет 280 тысяч пассажиров.

Пилоты проводят стачку впервые в истории компании.

Журналист Саймо Калдер объясняет: "В основе спора — оплата труда. Пилоты говорят, что компания должна поделиться ежегодной двухмиллиардной прибылью. Но руководство British Airways настаивает, что предложенное повышение уже и так больше уровня инфляции, к тому же заработная плата пилотов компании в числе самых высоких в Европе".

Компания предложила в течении трех лет повысить заработную плату пилотов на 11.5% . В среднем пилоты British Airways зарабатывают около 100 тысяч евро в год. Но профсоюз хочет, чтобы договор об оплате труда включал участие в прибыли компании.

Брайан Страттон, генеральный секретарь профсоюза BALPA: "Я не знаю, насколько нас поддерживает общество, звучат разные мнения, но самое главное, что пилоты на 100% уверены в своей правоте. 93% пилотов поддержали проведение забастовки, я представляю их интересы и пытаюсь добиться заключения соглашения в результате переговоров".

Компания предупредила клиентов о забастовке и попросила пассажиров не приезжать в аэропорт, если рейс был отменен. Переоформить билеты или подать запрос на выплату компенсации на сайте компании или по телефону.

Обе стороны выразили намерение продолжить переговоры. При этом ранее генеральный директор компании Алекс Круз назвал действия пилотов "циничными".

Профсоюз пилотов обещают провести новую забастовку 27 сентября, если не добьется желаемого результата.