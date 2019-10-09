Alitalia: забастовка персонала

Сотрудники итальянской авиакомпании Alitalia начали 24-часовую забастовку. Отменены почти 200 рейсов. Руководство фирмы все же пообещала обслужить 70% пассажиров. Клиенты могут воспользоваться первым возможным рейсом вместо отмененного или до 24 октября потребовать возврата денег. Но судьба самого авиаперевозчика до сих пор не ясна.

Alitalia несет убытки уже много лет. Два года назад был запущен процесс ее банкротства. 15 октября истекает утвержденный парламентом срок подачи предложения по "спасению компании". Ведущую роль в этом процессе намерены взять на себя Государственные железные дороги.

Но эксперты считают, что без очередного транша финансовой помощи со стороны Рима Alitalia может не обойтись. На поддержку бывшего национального перевозчика уже было выделено 8,7 млрд евро. Но авиакомпания продолжает терять по 500 тысяч евро в день. Рабочих мест могут лишиться 2,5 тыс. сотрудников.

За последние два года 36 авиакомпаний объявили себя банкротом. Среди них - словенская Аdria Airways, которая так и не смогла найти потенциального инвестора.

7 сентября из-за финансовых трудностей полностью прекратила полеты Aigle Azur. Позже приостановил все операции и другой французский бюджетный авиаперевозчик XL Airways. Как ожидается, работу потеряют еще как минимум 2 тысячи человек.

Профсоюзы заявляют о социальном демпинге в европейском секторе гражданской авиации и о самоустранения государства от решения важнейших вопросов.