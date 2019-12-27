"Начали куски разлетаться и сжимать самолет", - пассажир рухнувшего самолета

"Быстрый удар, начали куски разлетаться и сжимать самолет в передней части, прямо весь корпус..." Аслан Назаралиев летел на самолете, рухнувшем под Алма-Атой. В интервью Euronews он рассказал о том, что пришлось пережить пассажирам.

- Помню последнее: в 14-м ряду человека зажало и на этом остановилось. Крыша не стала на нас идти, на меня идти, вот на 15-й ряд.

Лайнер выполнял рейс по маршруту Алма-Ата - Нур-Cултан, но вскоре после взлета он потерял высоту и врезался в двухэтажное строение. Основной удар пришёлся по носовой части самолета. Погибли по меньшей мере 12 человек.

- Получается, там маленькое окошко, оно больше, чем обычное, - аварийное. Оно было открыто, кто-то, наверное, дёрнул, открыл, - говорит Аслан. - Все начали через это окошко выходить. Когда начали выходить, там сразу же все падали, потому что крылья были скользкими, ледяными. И людей начали спасать, вытаскивать, кто живой и кто даже неживой, как могли. Было темно, 7 утра. Там сложно было вытащить, потому что мы врезались в бетонное здание двухэтажное, и еще сверху упал бетон, еще дожал людей.

Emergency Situations Ministry of the Republic of Kazakhstan

Предварительная версия авиакатастрофы: "ошибка пилотов либо техническая неисправность", заявил заместитель премьер-министра Роман Скляр.

- Минута, может, полторы прошло - левая сторона крыла, я это отчетливо помню, сильно дёрнула, я обратил на это внимание, - рассказывает выживший пассажир. - Потом прямо доли секунды или полсекунды прошло – и правое крыло... Пошатнуло самолет, он, как лодка, начал качаться, а потом уже весь корпус самолета, носовую часть сильнее начало дёргать, но при этом он продолжал вверх подниматься. Первое, что подумал: "Всё, мы здесь уже точно разобьемся". Я думал: "Что, блин, будет с моими детьми?"

AP Vladimir Tretyakov

После авиакатастрофы было принято решение о временной приостановке деятельности авиакомпании.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране общенациональный траур 28 декабря и заявил в Twitter, что "все виновные понесут строгое наказание".