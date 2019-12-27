В Казахстане объявлен общенациональный траур 28 декабря. В пятницу в результате крушения самолета авиакомпании "Бек эйр" около Алма-Аты погибли по меньшей мере 12 человек. В больнице остаются 47 пострадавших, 8 из них - в крайне тяжелом состоянии.

Самолет Fokker-100, выполнявший самый популярный в стране рейс Алма-Ата - Нур-Султан, потерял высоту при взлете, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На место авиакатастрофы прибыло более 50 бригад скорой помощи. У пунктов сбора крови выстроились очереди.

Возбуждено уголовное дело по факту "нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта". "Все виновные понесут строгое наказание", - заявили власти.

"Народ Казахстана и я лично выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и раненых. Семьи получат финансовую помощь. Правительство берет решение всех вопросов на себя", - отметил президент Касым-Жомарт Токаев.

Расследованием займется правительственная комиссия. В Казахстан прибудут и специалисты голландской компании Fokker Technologies.

Полеты Fokker-100 временно приостановлены.