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Италия

Счастливого Рождества!

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  Елена Караева 
Счастливого Рождества!
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Alessandra Tarantino
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Сочельник - канун Рождества - отметили не только католики и протестанты, использующие григорианский календарь, но и прихожане 10 из 15 поместных православных церквей. Они празднуют это событие согласно новоюлианскому календарю.

Главную католическую мессу отслужил папа Франциск в ватиканском соборе св. Петра. А основным содержанием проповеди было - "Христос любит всех нас, даже самых плохих" .

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
Папа Франциск признается в любви urbi et orbiCopyright 2019 The Associated Press. All rights reservedAlessandra Tarantino
Сегодня вечером каждому из вас я хочу сказать, что я всегда буду вас любить, вот я смотрю на вас и думаю, что все вы прекрасны.
Франциск
папа Римский
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
В иерархии праздников Римско-католической церкви Рождество занимает второе место после Пасхи.Copyright 2019 The Associated Press. All rights reservedAlessandra Tarantino

В Вифлеем, где, согласно Евангелию, родился Иисус, на службу собрались тысячи паломников.

Палестинцы-христиане, играя на барабанах и волынках, прошествовали по городской площади.

Photo AP, all rights reserved
Вифлеемское шествиеPhoto AP, all rights reservedMajdi Mohammed

Вместе с верующими в базилике Рождества Христова на богослужении присутствовали и чиновники палестинской администрации.

В честь церковного праздника, как сообщает "Интерфакс", израильские власти ввели послабления для палестинцев-христиан из сектора Газа на въезд на территорию Иерусалима и на Западный берег реки Иордан, выдав пропуска нескольким сотням верующих.

Служба прошла и в Пекине, ее посетили многочисленные прихожане, всего в КНР насчитывается не менее 12 миллионов католиков, чтящих религиозные ритуалы.

Торжественные богослужения состоялись и в Стамбуле, самое крупное из них прошло в городском соборе св. Антония.

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