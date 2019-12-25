Бездомные отметили Рождество в мечети

Одиноких христиан Лиссабона пригласили отметить Рождество в необычное месте. Мусульманская община устроила праздничный ужин для бездомных в мечети.

"Среди нас есть те, кого никто не ждет дома, кто пришел провести с нами вечер в духе экуменических идей, в дружественной атмосфере", - говорит Шейх Заир, представитель мусульманской общины.

"Здесь такая теплая обстановка. В своей собственной семье я давно себя так хорошо не чувствовал", - признается бездомный. - Накрытый стол, доброе слово, горячая еда - так приятно".

"В зале от 80 до 90 человек. Но праздник только начинается в этих стенах. Дальше мы пойдем на улицу и будем раздавать еду тем, кто сам до нас не дошел", - говорит Нурия Тармахомед, волонтер.

Согласно официальной статистике, в историческом центре Лиссабона проживают почти 2,5 тысячи бездомных.