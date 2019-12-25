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Западный берег реки Иордан

Рождество в Вифлееме

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  Павел Барсуков 
Рождество в Вифлееме
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AP - MUSSA ISSA QAWASMA
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В Вифлееме тысячи человек приняли участие в ночном богослужении в церкви Рождества христова. В числе присутствовавших — руководители Палестинской администрации. Службу возглавил католический архиепископ Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

В ночь на 7-е января в этом храме соберутся священнослужители и верующие ряда православных и восточнокатолических церквей, а Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви отмечает праздник 19 января.

Власти Вифлеема сообщают, что число туристов оказалось самым большим за полтора десятка лет: на Рождество приехали более 15 тысяч паломников.

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