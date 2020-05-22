Франция: жизнь отверженных во время пандемии

Если пик эпидемии во Франции и пройден, как говорят власти, то для тех, кто волонтёрствует в НКО, помогающим самым обездоленным, интенсивность работы не ослабевает.

Продукты первой необходимости и иные товары, купить которые те, кому добровольцы помогают, не в состоянии.

У них нет денег вообще, эти люди не видны ни официальной статистике, ни, в общем, тем, в чьих городах они живут. Зачастую под открытым небом.

Гийом Домален, один из со-основателей НКО Camions du Cœur, говорит: "К нам сейчас приходит гораздо больше народу, наша НКО - одна из немногих, что осталась открытой, и люди, очевидно, берут больше еды - видимо, для близких или знакомых".

Среди стоящих в очереди - не только те, кого принято называть "отверженными", у кого-то была работа, но она не дает права на получение пособия.

"Я, например, раньше мог подрабатывать, доходило до 120 евро в неделю, поскольку я помогал на рынкам торговцам, но рынки-то закрыли. И что делать?", - говорит этот человек.

А есть еще те, чьим домом стала улица.

Они оказались едва ли не первыми, кто забыли во времена пандемии.

Выход, чтобы накормить детей - просить милостыню у проезжающих.

Это замкнутый круг, нужна еда, но нас боятся, людей мало, плюс коронавирус.

День за днем - в палатках под мостом. Они здесь живут, занимаются с детьми, следят за порядком среди нехитрого скарба.

- Мы пытались найти работу. Но кто нам бы ее тогда дал? А уж сейчас и подавно.

- Люди нас избегают, как зачумленных. Потому что вирус, потому что такая жизнь.

Валери Гориа, журналистка Euronews, объясняет: "Вернуться - это их последний шанс, как говорят они сами. Ведь и в Румынии их ждет бедность. Но существование в таких условиях во Франции во время эпидемии стало просто невыносимым".

Подробнее об отверженных и о тех, кто им помогает, в новом выпуске программы "Незаметная Европа" - на этой неделе.