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США

"Город ангелов" не успевает помогать бездомным

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  Мария Горковская 
"Город ангелов" не успевает помогать бездомным
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Вместо роскошных голливудских вилл стройные ряды палаток. Вместо прогуливающихся по "Аллее славы" звезд - бездомные. И это тоже Лос-Анджелес.

В "городе ангелов" проживают около 36 тысяч обездоленных. Местный рынок недвижимости один из самых дорогих в США. Да и зачастую владельцы элитного жилья против такого соседства - против строительства приютов.

Кимберли Декорсей 37 лет, недавно она вылечилась от наркозависимости: "Мы бездомные. Не преступники, не бешеные уличные псы, которых можно взять и пристрелить. Мы обыкновенные люди, которые потеряли свои дома, которым не повезло. У кого-то умерли близкие, кто-то сам упустил свой шанс. На самом деле, потерять жилье и оказаться на улице очень легко. А на тебя смотрят как на грязь под ногами".

Кенни Майлз Бард, бездомный, отмечает, что многие хотели бы вернуться к нормальной жизни, но не всем это по карману: "Снять однокомнатную квартиру в Голливуде стоит примерно $1200. Плюс залог - уже $2400. У меня такой суммы нет. Может, мне вернуться в тюрьму на пару месяцев? Так я хоть накоплю денег и сниму квартиру, правда?"

В 2016 году Лос-Анджелес принял 10-летнюю программу помощи бедным стоимостью $1,2 млрд. Первый проект по предоставлению им постоянного жилья в домах системы соцобслуживания будет реализован лишь к концу года.

"Места в центрах заканчиваются в первые же 48 часов после их открытия. Здесь вы можете воспользоваться различными услугами, привести сюда собаку, кошку. Здесь никого не судят. Наша цель - познакомиться с вами и дать вам крышу над головой", - говорит Кристина Миллер, заместитель мэра Лос-Анджелеса

Но на всех у властей не хватает ни денег, ни времени. Количество бездомных в Лос-Анджелесе постоянно растет: в 2019 году показатели увеличились на 16% по сравнению с предыдущим годом.

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Журналист • Мария Горковская