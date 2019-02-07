Данай Гурира, Кортни Лав, Патрик Шварценеггер и другие знаменитости не могли пропустить это событие. Неделя моды в Нью-Йорке стартовала с показа Тома Форда.

Впервые дизайнер представил как женские, так и мужские образы. Их главное отличие - комфорт и элегантная роскошь. Источником вдохновения для Форда послужил Манхэттен 1970-х. Костюмы-двойки, атласные брюки свободного кроя, велюровые пиджаки. На подиуме царили приглушенные тона и блеск. Как всегда, особое внимание дизайнер уделил деталям: бретели-цепи на платьях "в пол" вызвали у поклонников восторг.