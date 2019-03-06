Кожа и пайетки: Неделя моды в Париже

Узкая юбка-карандаш, мини-шорты, сорочка - и все это кожа.

"Вы почувствуете напряжение в воздухе," - пообещал поклонникам модный дома Hermes и представил 55 образов нового сезона в рамках Недели моды в Париже. Блестящие материалы, черный цвет, геометрические линии. Особый восторг у зрителей вызвали роскошные аксессуары.

Для своего показа бренд Louis Vuitton воссоздал мини-копию культурного Центра Помпиду - в 15 минутах ходьбы от настоящего. Николя Жескьер предложил любителям моды отправиться в 1980-е. Среди разноцветных вентиляционных и водопроводных труб модели расхаживали в ярких нарядах под стать. Объемные плечи, причудливые воротники, кожаные ремни и пайетки.