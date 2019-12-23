Сахель: поворотный этап

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Нигере заявил, что борьба с радикальными исламистами в Сахеле находится на поворотном этапе, и призвал страны региона "более четко определить военные, политические цели и задачи развития на ближайшие 6, 12 и 18 месяцев".

Эта тема станет главной на предстоящем саммите стран "сахельской пятерки", в которую входят Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад. Он должен пройти 13 января на юге Франции. Наблюдатели отмечают, что необходимостью усиления борьбы с джихадизмом в Сахеле Париж объясняет свое военное присутствие в этом регионе.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Сегодня нам мешает недостаточно четкая структура, что в результате иногда ослабляет нашу координацию, особенно по трансграничным вопросам, и приводит к недостаточной эффективности, поскольку вопрос поддержки военных также во многом политический".

Франция с 2014 года проводит операцию "Бархан" в Мали. Ее цель - стабилизация региона Сахель и борьба с терроризмом. Туда Париж направил в общей сложности 4 с половиной тысячи военных. В конце ноября 13 французских солдат, участвовавших в операции в Мали, погибли в результате столкновения двух вертолётов.