В Париже простились с погибшими в Мали военными

В Париже простились с 13 военнослужащими, погибшими в Мали. Траурная церемония состоялась во Дворце инвалидов. Шесть офицеров, шесть младших офицеров, старший капрал. Все они стали кавалерами ордена Почетного легиона посмертно.

"13 сынов Франции убиты. Они погибли в ходе операции, защищая свою страну и народы Сахеля, ради безопасности своих соотечественников и свободы мира", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Отдать дань памяти погибшим пожелали и предшественники Макрона на президентском посту, а также малийский лидер Ибрагим Бубакар Кейта, близкие павших и обычные французы. Всего 2 500 неравнодушных.

Для национальной армии эта самая масштабная единовременная потеря с 1983 года, когда в результате нападения на штаб миротворческого контингента в Бейруте погибли 58 человек.