Нападение боевиков в Нигере

Более 70 человек погибли, по уточненным данным, в результате нападения сотен боевиков из нескольких исламистских террористических группировок, действующих в Сахаро-Сахельском регионе, на армейский лагерь на западе Нигера. Нападение произошло во вторник. 12 человек получили ранения, есть пропавшие без вести.

Как сообщалось, бой длился более 3 часов, боевики использовали артиллерию и смертников, обстреляли лагерь из минометов. Снаряды попали в склад с боеприпасами и в хранилище с топливом. Прибывшие на место столкновения дополнительные подкрепления нигерской армии отразили нападение, ликвидировав около 60 террористов.

В последние недели произошел заметный рост активности террористических группировок, действующих в районе Сахеля. По мнению экспертов, эти нападения носят скоординированный характер, что говорит о создании новой угрозы для стран региона.