В Нигере убиты французские туристы

На юго-западе Нигера 8 человек стали жертвами вооружённого нападения: среди погибших — шесть французских туристов, а также местные гид и водитель. По официальным данным, нападавшие окружили машину туристов на мотоциклах и изрешетили её пулями.

Нападение совершено в заповеднике Куре, в районе где сходятся границы трёх стран — Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Заповедник известен своими жирафами, однако три года назад там введён режим чрезвычайного положения из-за активных действий боевиков нескольких исламистских группировок, в числе которых "Боко харам" и "Исламское государство".