Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Нигер

В Нигере убиты французские туристы

Комментарии
 Павел Барсуков
euronews_icons_loading
Нигерийские военные
Нигерийские военные   -   Авторское право  Кадр из видео EBS
Размер текста Aa Aa

На юго-западе Нигера 8 человек стали жертвами вооружённого нападения: среди погибших — шесть французских туристов, а также местные гид и водитель. По официальным данным, нападавшие окружили машину туристов на мотоциклах и изрешетили её пулями.

Нападение совершено в заповеднике Куре, в районе где сходятся границы трёх стран — Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Заповедник известен своими жирафами, однако три года назад там введён режим чрезвычайного положения из-за активных действий боевиков нескольких исламистских группировок, в числе которых "Боко харам" и "Исламское государство".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube