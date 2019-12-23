"Тоттенхэм" и "Челси" против расизма

Футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Челси" начали совместное расследование по факту проявления расизма в отношении темнокожего игрока Антонио Рюдигера. Во время матча 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) фанаты "Тоттенхема" стали выкрикивать в оскорбления в адрес немецкого защитника "Челси", изображая при этом жесты обезьян.

Скандал прокомментировала и Ассоциация профессиональных футболистов Англии и Уэльса, призвав провести правительственное расследование. А нынешний тренер "Челси" португалец Жозе Моуринью сказал:

"Я ненавижу расизм в обществе, я ненавижу расизм в футболе. Я разочарован тем, что подобные вещи все еще могут происходить. Но судья остановил игру, он говорил с игроками, говорил с капитанами, говорил с тренерами. Мы проигрывали, я не хотел, чтобы игра была остановлена, но как только я узнал причину приостановки, я принял такое решение без возражений".

Инцидент произошел после того как за фол против Рюдигера, в результате которого у футболиста оказались сломаны рёбра, был удален южнокорейский игрок "шпор" Сон Хын Мин. На стадионе трижды прозвучало объявление о том, что "расистское поведение мешает проведению игры". В конце концов, рефери прервал встречу, и матч был доигран позднее.