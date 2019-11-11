Расизм в футболе: игрок "Шахтёра" ушёл с поля в слезах

ПОбеда со слезами на глазах. Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон был удален с поля за реакцию на расистские скандирования на трибунах.

На матче с киевским "Динамо" фанаты столичного клуба начали оскорблять бразильца. На что тот показал обидчикам неприличный жест и выбил мяч в сторону трибуны. Главный судья остановил встречу на несколько минут, а затем показал игроку красную карточку за неподобающие поведение. Тайсон покинул поле в слезах. "Шахтер" выиграл матч со счетом 1:0.

За подопечного заступился главный тренер клуба Луиш Каштру:

Я хочу поддержать всех тех, кто страдает от проявлений расизма, включая сегодняшний матч. Просто потому что расизм абсолютно неприемлем. Это было, есть и будет постыдно для каждого. И все мы должны бороться против этого каждый день, каждый час, каждую минуту. Спасибо Луиш Каштру главный тренер "Шахтёра"

Свои эмоции Тайсон в последствии объяснил так: "Мои слезы были вызваны возмущением, отрицанием происходящего и беспомощностью".

В 2015 году киевское "Динамо" уже наказывали за похожий инцидент двумя матчами без зрителей, после того, как на игре против английского "Челси" на трибунах были избиты четверо темнокожих болельщиков.