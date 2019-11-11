Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Спорт

Расизм в футболе: игрок "Шахтёра" ушёл с поля в слезах

 Комментарии
  Ольга Кепински 
Расизм в футболе: игрок "Шахтёра" ушёл с поля в слезах
Авторское право
REUTERS/Oleksandr Osipov
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

ПОбеда со слезами на глазах. Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон был удален с поля за реакцию на расистские скандирования на трибунах.

На матче с киевским "Динамо" фанаты столичного клуба начали оскорблять бразильца. На что тот показал обидчикам неприличный жест и выбил мяч в сторону трибуны. Главный судья остановил встречу на несколько минут, а затем показал игроку красную карточку за неподобающие поведение. Тайсон покинул поле в слезах. "Шахтер" выиграл матч со счетом 1:0.

За подопечного заступился главный тренер клуба Луиш Каштру:

Я хочу поддержать всех тех, кто страдает от проявлений расизма, включая сегодняшний матч. Просто потому что расизм абсолютно неприемлем. Это было, есть и будет постыдно для каждого. И все мы должны бороться против этого каждый день, каждый час, каждую минуту. Спасибо
Луиш Каштру
главный тренер "Шахтёра"

Свои эмоции Тайсон в последствии объяснил так: "Мои слезы были вызваны возмущением, отрицанием происходящего и беспомощностью".

View this post on Instagram

“ Amo minha raça, luto pela cor, o que quer que eu faça é por nós, por amor... “ Jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível ! Minhas lágrimas foram de indignação, de repúdio e de impotência, impotência por não poder fazer nada naquele momento ! Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar ! Lutar pelos nossos direitos e por igualdade ! O meu papel é lutar , bater no peito , erguer a cabeça e seguir lutando sempre ! ✊🏿 Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista ! O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito ! Obrigada a todos pelas mensagens de apoio ! Seguimos a luta ...✊🏿 Net rasizmu

A post shared by Taison Barcellos Freda (@taisonfreda7) on

В 2015 году киевское "Динамо" уже наказывали за похожий инцидент двумя матчами без зрителей, после того, как на игре против английского "Челси" на трибунах были избиты четверо темнокожих болельщиков.