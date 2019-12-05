"Черная пятница" в итальянском футболе. Именно таким заголовком авторитетное спортивное издание этой страны Corriere dello Sport анонсировало предстоящий матч между "Интером" и "Ромой", имея в виду противостояние двух бывших товарищей по "Манчестер Юнайтед" темнокожих Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга, которые сейчас выступают на Апеннинах.

Газету тут же обвинили в разжигании расизма - как итальянские клубы, так и правозащитная организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE).

Примечательно, что в самой статье, содержание которой затмил заголовок, поднимается проблема расизма. В последнее время мишенями расистских оскорблений со стороны болельщиков неоднократно становились Калиду Кулибали, Марио Балотелли, Ромелу Лукаку и другие темнокожие футболисты серии "А".

Директор Corriere dello Sport Иван Дзадзарони критику отверг, заявив, что "невинный и обоснованный заголовок превратили в яд люди, которые полны яда внутри".