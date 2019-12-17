Италия: обезьяны "борются" с расизмом в футболе

"Неудачным" назвали итальянские клубы решение Серии А использовать изображение трех обезьян в рамках кампании против расизма в футболе.

Портреты трех приматов, представляющих три человеческие расы, по словам руководства футбольной лиги Италии, способствуют "распространению ценностей интеграции, мультикультурализма и братства".

Однако многие с этим не согласны. "Милан" и "Рома" в "Твиттере" осудили такой выбор для иллюстрации борьбы против расизма.

Художник Симоне Фугаццотто, автор изображений, считает, что картины — не что иное как метафора.

Почему обезьяны? Кампания против расизма, а вы используете обезьян? Да, потому что невозможно объяснить людям на стадионе, что нельзя называть кого-то обезьяной только потому, что тот чернокожий. И я думал, что таким образом я покажу им, что все мы обезьяны, перевернув концепцию Симоне Фугаццотто художник, автор иллюстрации

Расизм — больная тема для итальянского футбола. В начале декабря газета Corriere dello Sport анонсировала матч между "Интером" и "Ромой" заголовком "Черная пятница", изображая на первой полосе темнокожих игроков команд — Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга.

"Чёрная пятница" — заголовок газеты Corriere dello Sport AP Photo/Fabio Polimeni

Несмотря на то, что в самой статье поднималась проблема расизма, газета была обвинена в разжигании нетерпимости.

Среди тех, кто регулярно слышит с итальянских трибун обезьянье уханье и расистские кричалки, также и нападающий "Брешии" Марио Балотелли.

Месяц назад все 20 клубов Серии А подписали открытое письмо, в котором призвали "тех, кто любит итальянский футбол", объединиться для искоренения "серьезной проблемой".