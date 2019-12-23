Кулинарные тренды уходящего года

В уходящем году повышенное внимание к проблеме защиты окружающей среды повлияло на гастрономические привычки жителей планеты. Теперь и в Москве можно попробовать вегетарианский бургер из горохового протеина, разработанный калифорнийским стартапом Beyond Meat.

Чем заменить мясо и молоко? В ЮАР придумали мороженое в высоким содержанием протеина из насекомых, а точнее — из личинок мух. Производители говорят, что используют также секретные натуральные ингредиенты и добавляют в эту смесь какао-порошок и мед.

Мороженое с необычным вкусом, подаваемое в необычной форме — глобальный тренд. В США большую популярность завоевали заимствованные из Таиланда мини-роллы, приготовленные из натуральных компонентов в присутствии покупателя: можно выбрать вкус авокадо и маслин.

А после легализации марихуаны в Калифорнии появилось множество заведений, где можно не только курить, но попробовать сладости с содержанием конопли.

На фоне разговоров об отказе от угля и закрытии шахт в Словении гурманов ждет необычный ресторан — в тишине под землей модно провести вечер, наслаждаясь кулинарными изысками.

Жаба в норке — традиционное британское блюдо. Но на кулинарном конкурсе в Лондоне под названием "Это всего лишь иллюзия" сосиски, запеченные в кляре для йоркширского пудинга, удивляют посетителей не только своим названием. Ну а торт в виде Бориса Джонсона после года под знаком "брексита" кому-то может показаться не таким уж сладким.