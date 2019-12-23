Шампанское по-бразильски

Бразильское шампанское - не мечта, а уже реальность. Оно называется "Шандон" и производится в местном филиале фрацузской фирмы.

В 70-х годах регион Серра-Гауша с его зелёными холомами и обильными осдаками привлёк внимание крупных транснациональных компаний, в том числе и французскую Moet & Chandon. С тех пор область , на которую приходится 90% бразильской винодельческой продукции, все больше специализируется на производстве игристых и шампанских вин.

Карлос Абарсуа, энолог винодельни Familia Geisse, говорит:

"Производство марочных вин в Бразилии началось относительно недавно. Первые игристые вина здесь появились ещё 100 лет тому назад, но производство высококачественных началось лишь в 70-х годах прошлого века".

В последние годы игристые бразильские вина, в основном с использованием сортов винограда Шардоне, Пино Нуар и итальянского Рислинга, завоевали десятки международных наград, а от покупателей нет отбоя.

"Игристое вино создано для минуты отдыха, для удовольствия, - говорит Адриано Ферраз, постоянный клиент винодельни Familia Geisse. - Оно также хорошо сочетается с некоторыми видами мяса и другими блюдами. Но в Бразилии, в жаркую погоду, это ещё и прохладительный напиток, который пьют, чтобы во всей полноте наладиться хорошими моментами жизни".

В случае ратификации торговой сделки между Евросоюзом и Mercosur, южноамериканским экономическим и политическим блоком, жизнеспособность производства игристых вин в Бразилии может быть поставлена под угрозу из-за притока недорогих вин из-за рубежа.