Французу грозит срок за "преступную солидарность с мигрантами"

Как и многие французы, Пьер Мюмбер еще в школе выучил девиз Великой французской революции "Свобода, равенство, братство", но, следуя ему, оказался на скамье подсудимых. За предоставление беженцам теплой одежды и еды жителю Бриансона грозит три месяца условно за "пособничество нелегалам".

С начала миграционного кризиса в 2015 году Мюмбер, как и сотни других живущих на границе, участвует в "мародах". Так во Франции называют поиск попавших в сложную ситуацию. Волонтеры разносят бездомным или людям с ограниченными возможностями еду, теплую одежду и предметы первой необходимости. Активисты, помогающие мигрантам, все чаще оказываются по ту сторону закона.

Инцидент, который вменяют Мюмберу, произошел 6 января прошлого года. Во время очередного ночного "марода" волонтеры, сопровождаемые полицией, нашли четырех человек, среди которых был серьезно раненый гражданин Нигерии. При виде стражей правопорядка мигранты бросились врассыпную. Из материалов дела следует, что сбежать им удалось благодаря Мюмберу.

"Поскольку они не сумели поймать людей на границе, а я был этому свидетелем, они решили во всем обвинить меня. Тем самым они хотят запугать тех, кто помогает иностранцам, прибывающим во Францию в поисках защиты", - сказал он Euronews.

"Сложно принять, что у нашего порога умирают 20-летние парни"

Мигранты перебираются через итало-французскую границу. Reuters

"Мародщиков" можно увидеть в разных французских городах, но именно на франко-итальянской границе, где расположен Бриансон, это движение стало особенно крупным. С начала миграционного кризиса через регион в поисках убежища проходят тысячи людей - как легальных, так и нелегальных беженцев. Не зная дороги, они теряются в горах, замерзают или получают серьезные травмы.

"На границе уже погибли 4 или 5 человек, некоторые из них совсем недалеко от города - рассказал Мюмбер. - Мне сложно принять, что у нашего порога умирают 20-летние парни просто потому, что они пытаются попасть в нашу страну. Это невозможно принять".

По его словам, сначала в акциях участвовали только местные жители, но со временем к ним присоединились волонтеры из разных стран, включая соседнюю Италию. Чаще всего они отправляются в горы зимой, когда выпадает снег и температура падает ниже нуля. По информации местных НКО, в 2019 году в "мародах" приняли участие около 200 человек и им удалось спасти 800 беженцев.

Срок за солидарность

Незаконная миграция вызывает во Франции ожесточенные споры. По официальным данным, в 2018 году число просящих убежище увеличилось на 22% по сравнению с предыдущим годом и достигло более 123 тысяч человек.

По закону 1945 года "любое лицо, которое в результате оказания прямой или косвенной помощи способствовало или пыталось облегчить въезд, передвижение или незаконное проживание иностранца во Франции", наказывается тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом в размере 30 000 евро.

Активисты выступают против закона о миграции в Париже. Reuters

О несправедливости и чрезмерности этого закона заговорили в 2017 году после того, как производителя оливок из Ниццы Седрика Эрру осудили за помощь 250 мигрантам в пересечении итало-французской границы. Через год Конституционный совет Франции посчитал действия Эрру законными, поскольку принцип братства записан в конституции страны и означает "помощь другим в гуманитарных целях, независимо от законности их пребывания на территории страны".

Решение Конституционного суда вынудило правительство смягчить закон и декриминализовать безвозмездную помощь беженцам. Тем временем, случаи разбирательств только участились. По словам активистов, причина в том, что суды не считают помощь со стороны благотворительных организаций безвозмездной.

"Наше правительство, как и многие европейские правительства, решило превратить мигрантов в козлов отпущения, - считает сотрудник ассоциации "Все мигранты" Мишель Руссо. - И, как и многие другие правительства, они решили соорудить стены, символические или реальные, чтобы люди, спасаясь от нищеты и угнетения, не нашли убежища в наших странах".

По его словам, после принятия закона судебному преследованию в регионе Высокие Альпы подверглись около 20 человек. Большинство из них получили судимость. "Мы считаем, что закон нарушают суды, а не мы. Мы не преступники, а граждане, уважающие те ценности, которым нас учат в школе, особенно братство", - сказал активист.

В защиту Мюмбера выступили правозащитные организации, включая Amnesty International. Вынесение судебного решения назначено на 21 ноября.