Мигранты встречают первый снег в палатках

Несмотря на призывы Еврокомиссии к властям Боснии и Герцеговины переселить мигрантов из временных лагерей в соответствующие зиме укрытия, сотни обитателей Вужчака встретили первый снег в палатках.

Этот лагерь расположен недалеко от города Баня-Лука, рядом с разминированным полем времен Боснийской войны. К недружелюбному пейзажу и отсутствию элементарных условий прибавился холод. Термоодеяла и костры не помогают; кашель, передает корреспондент, доносится буквально из каждой палатки.

"Это место совсем не приспособлено для жизни", - объясняет 20-летний выходец из Пакистана Тишам Хади. Его палатка рухнула под тяжестью снега, спать ему теперь негде. Но попытки перебраться в соседние лагеря, в частности, в Бихач, где мигранты живут в домах, не увенчались успехом. Свободных мест там нет. На его призывы о помощи никто не отвечает.

В этот лагерь на северо-западе Боснии стекаются те, кто пытался воспользоваться "балканским маршрутом" и был остановлен в Греции, Северной Македонии, Болгарии, Сербии и Черногории. Министр безопасности Боснии и Герцеговины Драган Мектич заявил, что выход найден, но новый приют для мигрантов недалеко от столицы будет готов не раньше, чем через 20 дней.

"Речь идет о бывшей армейской казарме под Сараево, - уточнил министр. - Бараки только необходимо приспособить к приему мигрантов"

Местные жители без восторга встретили новость: "Мы обеспокоены, - говорит Салих Хаждаревич, - мы знаем, что бараков на всех не хватит, и еще здесь нет достаточной инфраструктуры"...

В Брюсселе требуют немедленного закрытия лагеря Вужчак, учитывая, что на переселение мигрантов властям Боснии и Герцеговины было выделено до 10 миллионов евро.