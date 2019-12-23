Рождественский вертеп от Бэнкси: снаряд вместо звезды

След от снаряда вместо звезды: британский художник Бэнкси украсил традиционным рождественским вертепом собственный отель в Вифлееме, адаптировав сцену рождения младенца Иисуса под реалии палестино-израильского конфликта. Так, вместо рождественской звезды на святым семейством зияет отверстие, напоминающее след от артобстрела.

Директор отеля Васам Салса убежден: "Бэнкси пытается представить мнение тех, кто не может говорить, вот в чем суть его замысла. Он старается помочь нам через искусство, хочет, чтобы голоса палестинцев были услышаны миром благодаря творчеству... Новая инсталляция отвечает духу отеля, развивает концепцию гостиницы у разделительной стены".

Бэнкси, самый узнаваемый в мире мастер стрит-арта, открыл гостиницу в Вифлееме в 2017. Ее окна выходят на разделительную стену между Израилем и Палестинской автономией; художник гарантирует постояльцам "один из худших видов в мире".

Бэнкси анонсировал свою новую работу в инстаграме, назвав ее "модифицированным рождественским набором "Шрам Вифлеема".

Вифлеем - один из древнейших городов на Земле, находится под контролем Палестинской администрации. Христиане считают, что в этом городе родился Иисус.