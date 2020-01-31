"Бэнкси - это чистая совесть несправедливого мира ", - под таким лозунгом открылась в Будапеште выставка самого известного в мире художника стрит-арта. Здесь можно увидеть более 70 его произведений.

Таинственный британец, который до сих пор сохраняет анонимность, прославился своими дерзкими граффити с саркастическими сообщениями и заявлениями против истеблишмента. Выставка организована Институтом современного искусства Годо. Его владелец и основатель Золтан Шафар говорит:

"Бэнкси - настоящий художник. Он делает граффити и использует трафареты не потому, что не умеет хорошо рисовать. У него есть и большие полотна, написанные маслом, и он создаёт фантастические вещи! Но ему приходится делать всё очень быстро, когда он тайно работает по ночам".

Граффити и муралы Бэнкси уже давно шагнули с улиц в галереи и теперь продаются за миллионы долларов, стирая границы между иронией и пафосом, элитным и массовым искусством, художественными и политическими высказываниями. Одно из его произведений - отель The Walled Off в Вифлееме с видом на построенную Израилем стену.

"Если вы мечтаете купить оригинальное произведение Бэнкси, но не хотите идти на аукцион, есть еще одна возможность: вам нужно пойти в этот отель, провести там несколько ночей, и после этого вам будет разрешено приобрести одно из них. Вот это, например, приехало со мной в Будапешт именно таким образом".

Выставка "Искусство Бэнкси без границ" будет открыта в Tesla Loft в Будапеште до 30 апреля.