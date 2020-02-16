"Валентинку" Бэнкси в Бристоле осквернили

День Святого Валентина в Бристоле не задался: новое творение Бэнкси по случаю праздника влюбленных подверглось вандализму.

Изображение девочки, стреляющей из рогатки и вызывающей фейерверк алых роз на торце здания в районе Бартон-Хилл, появилось в пятницу. Полемика о том, чьих рук это дело, продлилась недолго: довольный художник подтвердил авторство, выложив фотографию в Инстаграме.

Но уже в субботу неизвестные написали сверху непристойное ругательство ярко-розовой краской и пририсовали издевательское сердечко.

Обозреватели отмечают что рождественское граффити Бэнкси в другом английском городе Бирмингеме также было осквернено. В результате, властям пришлось оградить его стеклянной витриной.

Бэнкси предпочитает сохранять анонимность. Предположительно, он родился в Бристоле в 1974 году.