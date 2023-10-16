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Кубок мира по регби: ЮАР победила Францию

Разочарование французов
Разочарование французов Авторское право Thibault Camus/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Глеб Шатуновский
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Действующий чемпион ЮАР и Англия вышли в полуфинал Кубка мира по регби, обыграв Францию и Фиджи соответственно.

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На Кубке мира по регби действующий чемпион сборная ЮАР вышла в полуфинал, одолев в равном противостоянии хозяйку турнира, Францию. 

Французские регбисты лидировали после первого тайма, в котором обе команды оформили по три попытки. ЮАР повела в счете во втором тайме после попытки Этзебета, а победным в итоге стал штрафной удар, забитый Поллардом со своей половины поля. 

29:28 - в полуфинале ЮАР сыграет с командой Англии, которая в другом четвертьфинальном матче обыграла Фиджи. За восемь минут до финального свистка счет был равным, однако дроп-гол и штрафной от Оуэна Фаррела принес победу англичанам со счетом 30:24. 

Во втором полуфинале сойдутся сборные Новой Зеландии и Аргентины.

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