ФСБ: стрелок действовал в одиночку

В Москве по официальной информации, вечером в четверг в результате стрельбы у штаб-квартиры ФСБ на Лубянке был убит сотрудник спецслужбы, еще пятеро человек, в том числе и один прохожий - были ранены, сам нападавший ликвидирован.

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Мотивы стрелявшего - и также согласно официальным сведениям - пока не установлены. Центральный аппарат Cледственного комитета России возбудил дело по ст. 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

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Доступ автотранспорта на Лубянскую площадь был закрыт, тем, кто на ней находился, было предложено укрыться в близлежащих магазинах.

Знаменитый магазин "Детский мир" соседствует со штаб-квартирой ФСБ РФ Ilya Varlamov MIKHAIL KIRAKOSYAN, AP

Сергей находился поблизости от места происшествия, вот его свидетельство: "Мы услышали автоматные очереди, но поначалу не придали этому значения. Спустя несколько минут опять зазвучали выстрелы, это было около 18:10, в 18:15 в кафе начали забегать люди. Свет потушили, и двери решено было тоже закрыть".

Инцидент произошел накануне дня чекиста (центральный аппарат ЧК, а затем и НКВД размещались в этом здании с момента их создания).

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Проходивший накануне вечером концерт в Кремле по случаю основания этой спецслужбы, в рядах которой президент России прослужил 14 лет, прерван не был.