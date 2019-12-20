Стрельба на Лубянке: вторая жертва

В больнице скончался сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке в четверг. Таким образом, жертвами нападения стали как минимум два человека. Еще пятеро - в том числе один гражданский - получили ранения.

Личность нападавшего установлена. Следственный комитет РФ заявляет, что им был Евгений Манюров, 39-летний житель Подмосковья. А именно Подольска, уточняют российские СМИ. Сообщается, что у него было юридическое образование, он увлекался стрельбой. По некоторым данным, какое-то время мужчина проработал в частных охранных организациях, в том числе предоставлявших свои услуги посольству Объединенных Арабских Эмиратов в Москве.

Вечером 19 декабря Манюров открыл стрельбу у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В то же время, в СМИ появилась информация о том, что следствие отрабатывает и другую версию. По словам некоторых очевидцев, злоумышленник выкрикивал исламистские лозунги.