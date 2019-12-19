ФСБ под огнём

У здания ФСБ в центре Москвы произошла стрельба. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что погиб один сотрудник ведомства. В Министерстве здравоохранения уточнили, что пострадали пять человек, ранее агентство "Интерфакс" сообщало, что два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения.

Галина Полонская, Euronews:

"В новость о том, что в центре Москвы на Лубянке в преддверье новогодних праздников произошла стрельба многие в России просто отказывались верить. Предпраздничный гул центра города выстрелы разорвали через считанные часы после итоговой пресс-конференции Владимира Путина. Первую информацию, во многом противоречивую: то ли стрелков было три, то ли один, бурно обсуждали в соцсетях. Многие подмечают, что все произошло накануне дня работников органов безопасности и вечером 19-ого был торжественный концерт в их честь и там выступал президент. И как сообщает Reuters, со ссылкой на ФСБ, российские спецслужбы обладали информацией о том, что в день выступления президента на этом концерте планировались атаки. Впрочем, официально никаких подтверждений этому не было. Что здесь совпадение, что четко спланированные преступные действия, почему именно в этот момент, в этот день случилась стрельба, и кто за ней стоит – предстоит разобраться следствию".

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.