Дело "Сети": правозащитники обвиняют ФСБ в пытках

На фоне проходящего в окружном военном суде Санкт-Петербурга процесса по делу террористического сообщества "Сеть", правозащитники и адвокаты оказавшихся на скамье подсудимых молодых анархистов выступили с громким заявлением о применении против их подзащитных пыток.

Лев Пономарёв, правозащитник: "Мы должны, когда наступит час X, быть готовыми взять в руки оружие, нападать на полицейские участки и государственные органы – вот такие фразы выбивали под пытками. Вот такие они террористы. Ничего другого, конкретной подготовки к терактам – ничего нет, абсолютно нет. Не может в XXI в. идти процесс, который основывается на показаниях, выбитых под пытками".

Следствие обвиняет 11 человек в подготовке вооружённого мятежа. Задержания прошли в Санкт-Петербурге и Пензе в конце 2017 – начале 2018 гг. Подсудимые признают, что проходили военную подготовку, но не для организации мятежа, а для противодействия ультраправым группировкам в случае, если в России произойдет государственный переворот "украинского типа".

На одно из заседаний суда по делу "Сети" пришла член Совета Федерации Людмила Нарусова, которая пообещала подготовить законопроект об уголовном наказании за пытки. Выступая в Совете Федерации с итоговым докладом за 2018 год, генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что прокурорские проверки выявили многочисленные случаи применения физической силы в местах лишениях свободы. В этом году на применение пыток пожаловались обвиняемые по делу "Свидетелей Иеговы" в Сургуте.