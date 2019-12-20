Биеннале современного искусства в Лионе: "трансмедиа и трансгендер"

Модернистский дизайн, глэм-рок и юмор - вот главные составляющие многоуровневой мультимедийной инсталляции Design Room. В рамках лионской Биеннале современного искусства Якоб Лена Кнебл и Эшли Шейрл ставят под сомнение формирование и разрушение идентичности в нынешней системе общественных ценностей. Австрийский проект "Трансмедиа и трансгендер" объединяет перформанс, пародию, скульптуру и моду.

"Перформанс - часть жизни каждого из нас. Нам ничего другого и не оставалось, как к нему обратиться. Мы изо дня в день выставляем себя на показ, играем те или иные роли. Повседневная жизнь - очень захватывающий процесс. Мы размышляем над тем, что есть идентичность, кто мы, как предметы и пространство влияют на нас, формируют нас", - говорит Якоб Лена Кнебл, художница.

"Мы задаемся вопросом, что есть контраст, а что - конфронтация. И выворачиваем все наизнанку", - отмечает Эшли Шейрл, художница и режиссер.

Один из видеороликов пара сняла во французском магазине Galeries Lafayette. Источником вдохновения послужили работы комика Луи де Фюнеса.

"Гендерная идентичность и пространство - вот, что лежит в основе нашей инсталляции. Публике предстоит прогуливаться вокруг, а заодно открывать для себя что-то новое", - отмечает Шейрл.

"А еще мы обращаемся к 70-м, к моменту активизации движения за гражданские права и ярких политических акций. Призрачное время, утопическое", - говорит Кнебл.

Биеннале современного искусства в Лионе продлится до 5 января.